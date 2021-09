Das lange Warten hat an diesem Wochenende auch für die überkreislich spielenden Westerwälder Jugendfußballer endlich ein Ende – zumindest für die C-Jugendlichen. Am Sonntag startet nämlich sowohl für die Spvgg EGC Wirges als auch für die Eisbachtaler Sportfreunde die neue Saison in der 16 Mannschaften starken Regionalliga.