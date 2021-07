JSG Bremm/Zell steht im Rheinlandpokal-Finale

Jubel in Bremm: Die D-Junioren der JSG Bremm/Zell stehen überraschend im Endspiel des „alten“ Jugendfußball-Rheinlandpokals. Im Elfmeterschießen (2:1) bezwang das Team von Jan Braun und Jens Croeff den favorisierten FC Metternich. Im Finale geht es am Samstag in Bremm (!) gegen den FC Trier, der den JFV Rhein-Hunsrück mit 4:2 aus dem Wettbewerb warf. Für die C-Jugend der JSG Eifelhöhe war dagegen das Halbfinale Endstation. In Ulmen unterlagen die Kicker von Trainer Hansi Michels dem Regionalligisten JFV Rhein-Hunsrück mit 0:7.