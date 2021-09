Die Jugendfußball-Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Rheinlandliga und den Bezirksligen sind am Wochenende in die Saison gestartet. Für manche war es der perfekte Start, für andere gab es direkt einen Dämpfer. Die D-Junioren des JFV in der Rheinlandliga (Staffel 2) hatten frei, die Partie beim Ahrweiler BC wurde auf den 8. Oktober verlegt und findet in Bengen statt, da die Heimstätten der Ahrweilerer nach der Flutkatastrophe nicht bespielbar sind.