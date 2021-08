Die Qualifikationsrunden zur Rheinland- und Bezirksliga im Jugendfußball sind beendet – mit Erfolg für die COC-Teams: Die C- und die D-Junioren des JFV Schieferland spielen nun in der Rheinlandliga. Die D-Junioren der JSG Bremm sicherten sich unterdessen ein Ticket für die Bezirksliga. Am letzten Qualifikations-Spieltag hatten die Bremmer spielfrei, durch die Ergebnisse der Konkurrenten blieb das Team von Frank Pauly auf Platz eins der Gruppe C.