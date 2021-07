JFV geht favorisiert ins Finale auswärts

Es sind noch nicht allzu viele Jungenteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, die es bislang geschafft haben, sich den Fußball-Rheinlandpokal in die heimische Vitrine zu stellen: Dem JFV Rhein-Hunsrück gelang es mit den Jahrgängen 2000 und 2001 bei der U13 (D-Junioren), 2008 war es die C-Jugend der JSG Rheinböllen mit Akteuren wie unter anderen den heutigen Liebshausener Seniorenkicker Maurice Volkweis und Raphael Kauer. Nun schickt sich ein weiteres JFV-Team an, den Pott zu holen. Es ist die „alte“ C-Jugend des Jahrgangs 2006 im „alten“ Rheinlandpokal. Es ist das Finale zweier Regionalliga-Konkurrenten und es findet beim Gegner statt. Der heißt Spvgg EGC Wirges, Anstoß auf dem Kunstrasen am Stadion in Wirges ist am Samstag um 16 Uhr.