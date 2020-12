Koblenz

Das Urteil der Bezirksspruchkammer ist noch nicht gefallen: Die mündliche Berufungsverhandlung in der Koblenzer Sportschule Oberwerth über die insgesamt zweijährige Sperre von Jörg Jakobs (Macher des JFV Rhein-Hunsrück) als Fußballtrainer und Funktionär wegen des Einsatzes von zwei nicht spielberechtigten E-Junioren in der D-Jugend der JSG Mastershausen/Blankenrath II (wir berichteten ausführlich) war nach rund zwei Stunden am Montagabend zwar beendet, allerdings noch ohne Ergebnis.