Bis auf die A-Junioren des FSV RW Lahnstein, die noch ein Nachholspiel in der Bezirksliga 2 zu bestreiten haben, und die C-Junioren der JSG Lahn Diez-Freiendiez, die am kommenden Samstag im Rheinlandpokal gefragt sind, haben sich die in überkreislichen Klassen eingeteilten heimischen Nachwuchsfußballer in die Winterpause verabschiedet.