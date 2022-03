Am 15. Spieltag in der B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest empfängt die SG 99 Andernach das Tabellenschlusslicht aus dem Saarland, den 1. FC Saabrücken. Nach dem zumindest ergebnistechnisch verpatzten Start in das Fußballjahr 2022 (1:2-Niederlage beim FC Speyer) stehen die Bäckermädchen vor heimischen Publikum etwas unter Druck.