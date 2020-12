Simmern

Die Mitteilung des Fußballverbands Rheinland (FVR) ist mit der Überschrift „Urteil im Fall Jakobs: FVR-Präsidium legt Revision ein“ ins Postfach geflattert. Wie von uns berichtet war Jörg Jakobs, Geschäftsführer des JFV Rhein-Hunsrück, von der Bezirksspruchkammer Mitte am 2. November für den Einsatz nicht spielberechtigter E-Junioren in der D-Jugend der JSG Mastershausen/Blankenrath II, die er trainiert hatte, verurteilt worden. Das war in der Berufungsverhandlung, zunächst hatte die Kreisspruchkammer Hunsrück/Mosel Jakobs in erster Instanz geurteilt.