Fördertraining bei den U 17-Junioren mit dem Schwerpunkt „Abwehrverhalten“ stand auf dem Trainingsplan von Eddy Theis, Trainer und Koordinator beim JFV Oberwesterwald. Da bot es sich an, einen „Spezialisten“ in Sachen Abwehrspiel einzuladen. Amand Theis, Bruder von Eddy Theis und ein in 433 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga gestählter Abwehrrecke.