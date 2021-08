Wer am Wochenende hochklassigen Jugendfußball sehen möchte, der ist am Samstag in Kaisersesch sehr gut aufgehoben: Auf dem Waldsportplatz und auf dem Kunstrasen geben sich die D-Junioren von Bundesliga-Klubs wie dem FSV Mainz 05 oder Darmstadt 98 die Ehre. Ab 11 Uhr beginnt der 1. JFV Schieferland Cup – und natürlich ist auch das Team des Ausrichters dabei.