Nentershausen

Eisbachtals C-Jugend will in Kirchberg punkten

In einem verlegten Spiel des sechsten Spieltags der C-Jugend-Regionaliga fahren die von Christof Dillmann trainierten Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde am Dienstagabend zum Auswärtsspiel beim JFV Rhein-Hunsrück (Anstoß: 19.30 Uhr, in Kirchberg). Nach dem ersten Punktgewinn soll für die Sportfreunde ein weiteres Erfolgserlebnis herausspringen.