Auch in den höherer Jugendklassen hat neben der überraschenden Rückkehr des Winters am ersten April-Wochenende die anhaltend hohe Zahl der Corona-Erkrankungen für Spielausfälle gesorgt. So mussten etwa auch die beiden C-Jugend-Regionaligisten Spvgg EGC Wirges in der Meisterrunde und Spfr Eisbachtal in der Abstiegsrunde tatenlos zuschauen, was die Konkurrenz so macht.