Eisbachtaler kooperieren mit Fußballverband – Neuer Ausbildungsverein im Aufbau

Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat, anders wie so mancher Nachbarverband, keinen Profi-Fußballklub in den ersten drei Ligen vorzuweisen. Damit mangelt es im Verbandsgebiet auch an Nachwuchsleistungszentren, in denen talentierte Juniorenspieler für sich den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Entwicklung gehen können. Seit nunmehr fast vier Jahren will der rheinländische Fußballverband um Präsident Walter Desch diesem Problem mit einem eigenen Nachwuchsfördermodell begegnen: Dem sogenannten „Ausbildungsverein im Aufbau“. Seit wenigen Tagen gehören auch die Eisbachtaler Sportfreunde aus Nentershausen zu diesem kleinen Kreis.