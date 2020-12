Rhein-Lahn

Deutliche Siege feierten die A-Junioren der JSG Gückingen und die D-Jugendlichen der JSG Nastätten in der Fußball-Bezirksliga. Leer gingen dagegen der FSV RW Lahnstein (A), TuS Nassau und JSG Lahn Diez-Freiendiez (C) aus. Die D-Junioren des SV Diez-Freiendiez kicken am Dienstagabend ab 18.30 Uhr am Wirt ihr Nachholspiel gegen die JSG Ahrbach aus.