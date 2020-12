Rhein-Lahn/Hahnstätten

Welche Altersgruppen gehen in der Regel nach dem Spiel unter die Dusche? Wer muss noch die Schuhe gebunden bekommen, was die Aufenthaltsdauer in den Umkleidekabinen erhöht? Solche Fragen, die früher als höchst nebensächlich erschienen, müssen in Corona-Zeiten ernsthaft diskutiert werden, um Spielbetrieb im Jugendfußball wieder möglich zu machen und Skepsis auszuräumen.