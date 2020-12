Rhein-Lahn

Einen mühsam erkämpften Heimsieg feierte in der Fußball-Bezirksliga die C-Jugend der JSG Lahn Diez-Freiendiez am Samstag, leer gingen dagegen die Lahnsteiner A- und die Diezer D-Jugend aus. Auf Samstag, 6. Dezember, verlegt wurde das ursprünglich für Dienstagabend geplante Auswärtsspiel der Gückinger A-Junioren bei der JSG Buchholz. Die Nassauer C-Jugend erwartet die JSG Rhein-Westerwald Güllesheim nach der kurzfristigen Absage wegen der orangenen Corona-Ampel im Landkreis Neuwied nunmehr am Mittwoch, 28. Oktober. Die D-Jugend der JSG Nastätten trifft derweil am Mittwoch, 21. Oktober, auf die JSG Rheinbrohl.