Corona an Schule: Höhr-Grenzhausens A-Jugend setzt aus

Die Corona-Fälle am Gymnasium im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen (wir berichteten) haben auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der A-Jugend-Bezirksliga Mitte. So wurde die für Samstag geplante Partie der JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen bei der JSG Cochem abgesetzt. „Mehrere Spieler der A-Junioren von Höhr-Grenzhausen besuchen die unmittelbar betroffene Jahrgangsstufe 12“, erklärt Helmut Hohl als Spielleiter die Maßnahme.