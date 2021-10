Wirges

C-Jugend-Regionalliga: Mang-Elf beim Tabellenletzten

Die vom Papier her leichtesten Spiele stellen sich oft als die schwersten heraus: Der FC Homburg, Gegner der der Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Regionalliga der C-Jugend, ist bislang ohne Punkt und belegt mit nur einem erzielten Tor den letzten Platz. EGC-Trainer Carsten Mang blendet die Tabelle vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 12.30 Uhr, aber aus: „Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich warne davor, so eine Mannschaft zu unterschätzen.“ Trotz langer Anreise ins Saarland ist Mang optimistisch.