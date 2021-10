C-Jugend-Regionalliga: JFV schlägt Eisbachtal 4:0, Kiefer und Koval schnüren Doppelpack

Die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück haben in einem Nachholspiel in der C-Jugend-Regionalliga Südwest einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Die U 15-Mannschaft von Trainer Niklas Bongard schlug in Kirchberg die Sportfreunde Eisbachtal deutlich mit 4:0 (3:0). Durch den zweiten Sieg im sechsten Saisonspiel verbesserte sich der JFV in der 16 Teams umfassenden Regionalliga auf Rang zehn. Eisbachtal bleibt mit nur einem Zähler Tabellenvorletzter. Felix Kiefer und Dominik Koval schnürten je einen Doppelpack für den JFV.