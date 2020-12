Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 21:43 Uhr

Wirges

C-Jugend: Eisbachtaler entführen drei Punkte aus Wirges

Den Sprung auf Rang fünf der Regionalliga haben die C-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde am Mittwochabend mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg beim Lokalrivalen Spvgg EGC Wirges geschafft. Vor 150 Zuschauern lieferten sch die Teams in Durchgang eins einen Kampf auf Augenhöhe. EGC-Keeper Philipp Wimmer parierte einen Strafstoß Raoul Petaks (17.), nachdem kurz zuvor Marcel Ring die Wirgeser in Führung gebracht hatte.