Trotz einer ansprechenden Leistung starteten die Fußball-B-Juniorinnen der SG 99 Andernach mit einer 0:3-Niederlage beim FSV Gütersloh in ihre Premierensaison in der U 17-Bundesliga. Im ersten Heimspiel der Runde wollen die Bäckermädchen nun punkten. Am Samstag (14 Uhr) ist die SGS Essen zu Gast im Andernacher Stadion.