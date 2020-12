Bad Neuenahr

Die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr geht in ihr zweites Jahr in Folge in der Fußball-Bundesliga der B-Juniorinnen. Naturgemäß herrscht bei einer U 17 personelle Fluktuation. Von 25 Spielerinnen des Vorjahreskaders sind elf geblieben, 14 gegangen (drei in die erste Mannschaft, elf zu anderen Vereinen), acht Akteurinnen rückten aus der eigenen U 15 auf. Mit Nele Peters (SW Menden) und Rabea Schlieber (RW Merl) kommen zwei externe Kräfte dazu.