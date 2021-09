Nach einer Verschnaufpause geht es für die Fußball-B-Juniorinnen der SG 99 Andernach in der Bundesliga weiter. An diesem Samstag gastiert die Mannschaft vom Rhein beim FC Iserlohn. „Wir kommen so langsam in der Liga an“ sagt die Mannschaftsverantwortliche Katharina Sternitzke. Anstoß ist um 14 Uhr in Iserlohn.