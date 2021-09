Am vierten Spieltag in der B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest empfängt die SG 99 Andernach die Borussia aus Mönchengladbach. Ein Spiel, in dem die Bäckermädchen erneut als Außenseiter in das Spiel gehen. Anstoß gegen die favorisierten Fohlen ist am Samstag um 14 Uhr im Andernacher Stadion.