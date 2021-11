Die Andernacher B-Juniorinnen empfangen im Nachholspiel des siebten Spieltags in der U 17-Bundesliga West/Südwest den TuS Issel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. 14 Tage nach der 1:4-Pleite beim 1. FC Köln haben die Bäckermädchen die Möglichkeit, durch einen Sieg bis auf zwei Punkte an die Nichtabstiegsplätze heranzukommen.