Nentershausen/Mainz

B-Jugend-Regionalliga: Eisbachtaler U 17 gegen Mainz II – Hinspiel im September endete 2:4

Als einziges Nachwuchsteam der hiesigen Fußball-Regionalligisten spielt die U 17 der Eisbachtaler Sportfreunde an diesem Wochenende in der Meisterrunde der B-Junioren-Regionalliga um Punkte. Am Sonntag, 13 Uhr, gastieren die jungen Eisbären bei ihrem Kooperationspartner, der U 16 des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.