Ausnahme für Kindersport? Desch redet mit Lewentz

Alterkülz

Sportverbot in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland – das stimmt nicht ganz. Klar, die Profis dürfen ihrem Beruf weiter nach gehen, aber in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern können Kinder und Jugendliche immerhin weiter trainieren. Eine Vorgehensweise, die auch der Alterkülzer Walter Desch, seit 2001 Präsident des Fußballverbands Rheinland und seit 2014 Vize des Landessportbunds, beim Kamp-Bornhofener Landespolitiker Roger Lewentz (Minister des Innern, für Sport und Infrastruktur) in diesen „Lockdown-Tagen“ ansprechen wird: „Es ist es wert, dass man dafür eintritt – und es erscheint mir sinnvoll. Man kann das gut begründen. Denn das ist, was mich am meisten bewegt in dieser Zeit: Was machen die Kinder?“