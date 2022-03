Die Hinrunde in der A-Jugend-Rheinlandliga ist beendet. Während jeweils die ersten fünf Mannschaften beider Staffeln in einer Meisterrunde den Aufstieg klären, kämpfen zehn andere Teams in einer Platzierungsrunde gegen den Abstieg. Wir haben bei den Trainern der drei AK-Land-Vertreter nachgefragt, wie sie das erste Halbjahr bewerten, welche Gegner sie nun erwarten und welche Ziele sie mit ihren Mannschaften nun verfolgen.