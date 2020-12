Simmern/Cochem

Auch die Jugendfußballer stehen in den Startlöchern. Die Wettbewerbe im Rheinlandpokal (von A- bis D-Jugend), an dem jede Mannschaft teilnehmen darf, beginnen am 25./26. August. Saisonstart in allen Jugendligen im Rheinland ist wie bei den Senioren am 5. September. Allerdings stehen vor allem in der Bezirksliga Mitte in allen Altersklassen noch nicht alle Teilnehmer fest. Auch im Kreis Hunsrück/Mosel finden noch Relegationsspiele um einen freien Platz in den jeweiligen Bezirksligen statt.