02.07.2021, 09:18 Uhr

Wirges

Auch der Nachwuchs nimmt den Pokalspielbetrieb wieder auf

Genauso wie im Seniorenbereich ist auch der Fußball-Nachwuchs in dieser Woche wieder in den Wettkampfmodus eingestiegen. Von der D- bis zur A-Jugend standen die ersten Partien im Rheinlandpokal an, die in den nächsten Tagen und Wochen in enger Abfolge ihre Fortsetzung finden.