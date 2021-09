Am fünften Spieltag gelang den Andernacher B-Juniorinnen der erhoffte Befreiungsschlag. Durch einen 1:0 (0:0)- Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach fuhren die Bäckermädchen die ersten Punkte in der Bundesliga West/Südwest in der Andernacher Vereinsgeschichte ein. Matchwinnerin war Theresa Brück, die nach einer Ecke das erlösende 1:0- Siegtor für die Heimelf erzielen konnte (66.).