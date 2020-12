Bad Neuenahr

Über Pfingsten dürfte es in diesem Jahr etwas ruhiger zugehen in Bad Neuenahr als die Jahre davor. Im Apollinarisstadion auf alle Fälle: Der SC 13 hat den Kurstadt-Cup vorzeitig abgesagt. Womit eine weitere Großveranstaltung der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist. 2019 haben rund 450 Juniorinnen aus vier Altersklassen an dieser Veranstaltung teilgenommen, die der SC 13 als das „bestbesetzte Mädchenturnier in Deutschland“ bewirbt.