Zum zweiten Mal in Folge wegen Corona kein Budenzauber in der Halle – deswegen hat der Fußballkreis Hunsrück/Mosel seinen Nachwuchsmannschaften ein besonderes Angebot gemacht: Von den A- bis zu den E-Junioren hat das Team um Kreisjugendleiter Leon Boos sogenannte Wintercups an der frischen Luft auf sechs Kunstrasenplätzen in der Region veranstaltet. 36 Mannschaften nahmen in den fünf Altersklassen teil.