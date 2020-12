Bad Kreuznach

Ein normaler Aufstieg ist das nicht. Der TSV Degenia Bad Kreuznach wagt erstmals in seiner jungen Vereinsgeschichte den Sprung in die Verbandsliga, die höchste Nachwuchs-Spielklasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Die C-Junioren sollen es in der Beletage richten, als Trainer wurde Bastian Kessel, bisher beim SV Winterbach tätig, verpflichtet.