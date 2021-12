Jetzt bremst Corona den Hachenburger Pils-Cup doch aus: 30. Auflage des Hallenfußball-Klassikers ist abgesagt

Was angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie zu erwarten war, ist nun Gewissheit: Der für Ende Januar geplante 30. Hachenburger Pils-Cup wurde von den Organisatoren jetzt doch abgesagt. Somit lässt die Jubiläums-Auflage des beliebten dreitägigen Hallenspektakels nach der zweiten Absage in Folge weiter auf sich warten. „Allem voran steht nun einmal die Verantwortung, die wir als Veranstalter für die Aktiven, Helfer und Zuschauer haben“, stellt Achim Hörter, „Gründervater“ und Macher des Pils-Cups, deutlich heraus.