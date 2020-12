Dänemark 1992 bei der EM ist das Vorbild für Meisenheim 2020 bei der Futsal-DM

Meisenheim

Wenn Andy Baumgartner über die Chancen der SG Meisenheim bei der Deutschen Meisterschaft im Futsal spricht, dann wandert er in der Fußball-Geschichte 28 Jahre zurück. „Damals, 1992 in Schweden, trat Dänemarks Team, eilig zusammengerufen und quasi ohne Vorbereitung, bei der Europameisterschaft an, spielte sich bis ins Endspiel und besiegte dort Deutschland. „Auch, wenn die meisten unserer Jungs damals noch gar nicht auf der Welt waren, wir setzen auf diesen Dänemark-Effekt von 1992“, sagt Baumgartner, „denn wir sind sicher das einzige Team, das ohne Mannschaftstraining bei der Futsal-DM antreten wird.“ Am heutigen Donnerstag beginnt in Duisburg diese nationale Hallenfußball-Meisterschaft, und die SG Meisenheim steigt am Freitag im Viertelfinale ein.