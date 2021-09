Zwei Tore und eine Vorlage: Winzenburg ist bei Wissens 3:1-Erfolg der Mann des Spiels

Thomas Kahler hatte die 0:1-Derbyniederlage seines VfB Wissen gegen Neitersen in Teilen auf seine eigene Kappe genommen. Doch vor der Auswärtsaufgabe am fünften Rheinlandliga-Spieltag bei der SG Alfbachtal Ellscheid nahm der Trainer auch seine Spieler, insbesondere die Offensive, in die Pflicht. Eine Steigerung sollte und musste her – und die gab's. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg kehrten die Siegstädter am Sonntag in die Erfolgsspur zurück und setzten sich in der Vulkaneifel mit 3:1 (0:0) durch.