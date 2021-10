Der Abwärtstrend der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Rheinlandliga hält an. Bei der 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den FC Bitburg standen die Westerwälder mehr als die Hälfte der Partie mit einem Mann mehr auf dem Feld, doch statt den Vorteil zum gewinnbringenden 2:1 zu nutzen, kassierte die Heun-Elf in der Schlussphase ihrerseits den Gegentreffer, der sie am Ende mit leeren Händen dastehen ließ.