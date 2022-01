Dass an einem Wochenende im Januar, Februar und nicht selten auch im März schon mal reihenweise Fußball-Testspiele ausfielen werden, kennt man aus der Vergangenheit. Doch was einst fast ausschließlich mit der in den Wintermonaten vorherrschenden Witterung einherging, hat aktuell in der Rangliste der häufigsten Gründe für Spielabsagen ernstzunehmende Konkurrenz bekommen: Das Corona-Virus im Allgemeinen, die Omikron-Variante im Speziellen.