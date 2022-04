Hatten heimische Fußballfans zuletzt in Sachen Rheinlandliga-Fußball im AK-Land noch die Qual der Wahl, so schaut es am bevorstehenden Wochenende hingegen mau aus. Zum einen, weil die SG Neitersen/Altenkirchen spielfrei ist, und zum anderen, weil die verbleibenden beiden Mannschaften am Samstag länger im Bus sitzen als sie auf dem Fußballplatz stehen werden.