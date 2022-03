Am 25. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga sind nur zwei der drei AK-Teams im Einsatz. Während die spielfreie SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen den Fokus schon jetzt ganz aufs Derby am Mittwoch in Neitersen richten kann, verbringen die beiden übrigen Mannschaften am Samstag vor allem viel Zeit im Bus.