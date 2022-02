Der VfB Wissen marschiert in der Rheinlandliga mit großen Schritten in Richtung Tabellenspitze. Nachdem sich die Siegstädter bereits durch das 2:0 gegen Andernach eine Woche zuvor auf Rang vier vorgeschoben hatten, sind sie nach einem 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den TuS Montabaur am Sonntagnachmittag nunmehr der ärgste Verfolger von Spitzenreiter TuS Kirchberg.