Nach der Derby-Niederlage zwei Wochen zuvor gegen die SG Neitersen verlor der VfB Wissen in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag gegen den FSV Trier-Tarforst auch das nächste Heimspiel mit 0:1 (0:0). In einer insgesamt eher chancenarmen Begegnung brachte ein Doppelwechsel in der 55. Minute den Gästen rückblickend den Sieg.