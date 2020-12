Windhagen/Montabaur

Am Sonntag startete der SV Windhagen mit einer 0:1 (0:0)-Auswärtsniederlage bei der SG Eintracht Mendig/Bell in die neue Saison der Fußball-Rheinlandliga. Schon am morgigen Mittwoch ab 20 Uhr haben die Westerwälder die Möglichkeit, die Niederlage im Heimspiel gegen TuS Montabaur vergessen zu machen und auszubügeln. Personell pfeifen die Gastgeber allerdings schon zu Beginn der neuen Runde aus dem letzten Loch.