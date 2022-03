Der TuS Montabaur musste sich in der Fußball-Rheinlandliga am Freitagabend wie schon in der Hinrunde mit 1:5 (1:1) der SG 99 Andernach geschlagen geben. Die Bäckerjungen bekamen die Begegnung auf ihrem heimischem Kunstrasenplatz nach einer Viertelstunde unter Kontrolle und kombinierten sich vor allem über die rechte Seite einige gute Torchancen heraus, von denen vor der Pause zunächst nur eine zum Erfolg führte. Hakan Külahcioglu traf in der 27.