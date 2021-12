Zwei Spiele hat die SG Eintracht Mendig/Bell in der Fußball-Rheinlandliga bis zur Winterpause noch zu absolvieren. Von einem gemütlichen Ausklingen der Hinrunde kann im Lager der Vulkanstädter aber keine Rede sein, da die Mannschaft um Spielertrainer Kodai Stalph in den beiden Duellen jeweils auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf trifft. Den Anfang macht am Sonntagnachmittag der TuS Montabaur, der um 14.30 Uhr an der Mendiger Brauerstraße gastiert.