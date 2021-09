Die Solidarität Westerwälder Sportvereine mit den Menschen in den Flutopfern an der Ahr ist ungebrochen. Bei vielen Testspielen und Turnieren werden Spenden gesammelt, zuletzt kamen allein beim Signal-Iduna-Cup der SG Horressen/Elgendorf gut 1000 Euro zusammen, die der Verein auf die Gesamtsumme von 1500 Euro aufstockte (wir berichteten). In dieser Woche gibt es die nächsten Aktionen.