Westerburg-Coach Thomas Schäfer: Wir wollen Engers bestmöglich ärgern – Bezirksligist freut sich auf dritte Pokalchance gegen den Oberligisten

Die Konsequenz war letztlich dieselbe, schied die eigene Mannschaft doch aus dem Wettbewerb aus. Dennoch erinnern sie sich bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod vor dem erneuten Aufeinandertreffen am Mittwochabend (19.30 Uhr, Schulstadion Westerburg) lieber an den 20. September 2017 als an den 28. August 2018. Warum das so ist? Im Fußball-Rheinlandpokal empfing der Bezirksligist jeweils den FV Engers, einmal in Runde drei, im Folgejahr in Runde zwei. Am Ende wurde der Oberligist in beiden Fällen seiner Favoritenrolle gerecht, allerdings fiel das Ergebnis höchst unterschiedlich aus. Fegten die Gäste vom Wasserturm die Westerburger 2018 in einem 90-minütigen Sturmlauf mit 9:0 vom Platz, hatten sie elf Monate zuvor ihre liebe Mühe gehabt, die nächste Runde, in diesem Fall das Achtelfinale, zu erreichen. Erst ein Treffer von Marcel Horz in der 71. Minute ließ den Favoriten beim 0:1 aufatmen.