Werden die Ligen im Rheinland alle geteilt? Der überkreisliche Start der neuen Saison soll am 15. August sein

Jetzt, wo wieder Fußballtraining möglich ist (siehe Bericht oben), bekommen die Planungen für die neue Runde im Verband Rheinland und auch in den Kreisen eine weitere Dringlichkeit. Die ersten Eckdaten sind mittlerweile bekannt: Wie in der übergeordneten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar soll auch in den beiden überkreislichen Verbandsligen (Rheinlandliga und Bezirksliga, alles 18er-Staffeln) der erste Spieltag am 15. August steigen. In den Kreisen könnte es bei 16er-Staffeln am 29. August losgehen, bei 14er-Staffeln oder kleiner am 5. September.